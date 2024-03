‘Vado a prendere il giornale’, storia delle edicole in trenta scatti

Al tema delle edicole ferraresi e della vita intorno a esse è dedicata una mostra fotografica di Ulrich Wienand dal titolo ‘Vado a prendere il giornale’, che sarà inaugurata oggi alle 11 e potrà essere visitata fino al 20 aprile negli orari di apertura della Biblioteca Bassani in via Grosoli 42. Con una trentina di pannelli fotografici a colori si esplorano il contesto urbano da una parte e l’accoglienza dei clienti dall’altra. Le immagini trattano di edicole davanti al campanile di San Giorgio o al duomo oppure sotto una gigantesca magnolia in fiore, ma anche nella nebbia autunnale. In mostra ci sono inoltre alcuni scatti di edicole poi scomparse, presi dallo stesso punto con la stessa focale. L’autore è medico e psicologo tedesco, vive a Ferrara dal 1975 ed ha lavorato come medico e dirigente nel servizio sanitario ferrarese fino a pochi anni fa. Il tema, dunque, è dedicato alla lettura e viene esposto in un luogo – la biblioteca – che si occupa proprio di questa attività.