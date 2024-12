Valorizzare il territorio, ecco il bando

Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico, animazione commerciale e dei centri storici, sviluppo e promozione dell’intera filiera del turismo, promozione dell’eccellenza delle produzioni enogastronomiche e artigianali locali. Questi gli obiettivi del bando promosso dalla Giunta della Camera di commercio che, quest’anno, ha finanziato, per complessivi 65.000 euro, 15 iniziative di promozione territoriale

per lo sviluppo e l’attrattività del sistema socio economico delle province di Ferrara e Ravenna. Da Internazionale al Buskers Festival, dal premio Estense 2024 alla valorizzazione dei vini del Bosco Eliceo e aglio di Voghiera, dalla poesia e musica alla Domus dei tappeti di pietra di Ravenna: questi alcuni degli eventi finanziati dalla Camera di commercio per offrire a turisti e visitatori, accanto alla storia, ai borghi, alle piazze e alle bellezze naturali che ci contraddistinguono, la forza della contemporaneità, attraverso le iniziative più evocative, lo stile e la moda ferrarese e ravennate. "Crescono le città e i territori che colgono la sfida della cultura come driver di sviluppo per incidere sul senso di appartenenza e sul “fare” delle comunità, dialogando con le imprese e innestando percorsi di riconoscimento". Così Giorgio Guberti, presidente dell’ente camerale, che ha aggiunto: "Cultura e bellezza, anche grazie alla loro forte relazione con la manifattura, sono tra i settori più strategici per facilitare la ripresa economica e sociale. Non solo perché i numeri dell’ultimo decennio dimostrano che parliamo di una fonte significativa di posti di lavoro e di ricchezza, ma anche perché sono un motore di innovazione per l’intera economia e agiscono come un attivatore della crescita di altri settori, dal turismo all’enogastronomia, passando dai servizi".