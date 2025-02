"Velocità e traffico, serve uno studio"

Pasquale Nappi è con l’auto al lavaggio, aspetta che la vettura venga tirata a lucido. Tutti lo ricordano, lo salutano, è stato rettore dell’università di Ferrara.

Una brillante carriera. Nel 2009 e 2010 diventa preside della Facoltà di giurisprudenza. Dal 2010 al 2015 ricopre il ruolo di rettore dell’Università degli Studi di Ferrara. "Se questi impianti vengono collocati in zone e strada ad alta incidentalità, allora dico benvengano. Se invece servono solo al Comune o alla Provincia per incassare soldi, la mia più totale bocciatura. Credo sia necessario in ogni caso prima di procedere fare uno studio sulla velocità, sul traffico"