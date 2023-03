Vetrina alla fiera del turismo

A F.re.e. 2023, l’annuale Fiera internazionale del turismo di Monaco di Baviera che si è tenuta dal 22 al 26 febbraio, i comuni di Comacchio, Ferrara e Ravenna, hanno incontrato venerdì scorso oltre 25 giornalisti provenienti dalle regioni della Baviera e del Baden-Württemberg. "Una nuova, importantissima, occasione per presentare al mercato tedesco l’offerta complessiva dei nostri territori – commenta il vice sindaco di Comacchio Maura Tomasi – con particolare attenzione allo ‘slow bike tourism’, ai soggiorni di qualità in un territorio invidiabile e ricco di opportunità in tutti i periodi dell’anno". A coordinare l’incontro, tenutosi a Eataly di Monaco ed organizzato da Po Delta Tourism, è stato Stephan Gander dell’agenzia Girasole GMBH. Alla conferenza hanno portato, inoltre, il loro saluto istituzionale anche l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e Jamil Sadegholvaad, presidente di Destinazione Turistica Romagna e sindaco di Rimini. Il valore aggiunto della strategia di promozione integrata è stato sottolineato anche da Emanuele Mari, assessore al Turismo ed alla Cultura della città lagunare.