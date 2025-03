"Via Ravenna, strada colabrodo. Una vergogna"

Possibile che con tutti i soldi di tasse che paghiamo abbiamo strade come il tratto da Fossanova San Marco a Monestirolo in questo stato? Una provinciale come anche lo svincolo indecente che immette alla statale 16. Strade dimenticate. Più che una strada sembra una mulattiera, il manto si sbriciola al passaggio di auto e camion, le buche profonde anche 8 centimetri che ricoperte dalle piogge rendono la strada pericolosa e continuano ad ingrandirsi. E’ una vergogna che una strada come via Ravenna sia ridotta ad un colabrodo.

Una cittadina arrabbiata