Vite spezzate alle Fosse Ardeatine. All’Isco il ricordo dell’eccidio

*Le celebrazioni per la festa della Liberazione proseguono oggi alle 17.30 all’Istituto di Storia Contemporanea (vicolo Santo Spirito 11), con la presentazione del libro di Mario Avagliano e Marco e Marco Palmieri ‘Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine. La storia delle 335 vittime dell’eccidio simbolo della Resistenza’ (Einaudi 2024). e Ne parlerà con l’autore Mario Avagliano, il vicepresidente di Isco Giorgio Rizzoni. Roma, 24 marzo 1944: in una cava sulla via Ardeatina, i tedeschi uccidono 335 uomini sparando a ognuno un colpo alla testa. Sono prigionieri politici e partigiani di tutte le forze antifasciste, civili e militari, molti ebrei, alcuni detenuti comuni e ignari cittadini estranei alla Resistenza, sacrificati in proporzione – che poi si rivelerà sbagliata per eccesso – di dieci a uno in seguito a un attacco partigiano in via Rasella, costato la vita a 33 militari del Reich.