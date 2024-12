Vm di Cento: attesa per la vendita e un nuovo acquirente

Carlo Gallerani va al passato, quando alle redini di Vm c’erano Vilmo Ferioli, poi Giorgio Garimberti.

"Altri tempi, altre persone. Sembra incredibile che quella fabbrica sia passata da 1400 dipendenti a trecento in dieci anni. Si parla ormai da tempo di questa vendita, unica possibilità che resta a tutte quelle famiglie. Ma ci crederò solo quando verrà annunciata e verrà annunciato un acquirente in grado di subentrare, che sia una realtà seria, perché li dentro le potenzialità ci sono per riprendersi, per riuscire a risalire la china. E’ fondamentale che l’azienda di Cento riesca ad acquisire una sua autonomia decisionale. Hanno tutte le professionalità per conquistare di nuovo il mercato, senza la palla al piede di Stellantis".