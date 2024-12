Vongole fuorilegge, sequestrate nove tonnellate: maxi sequestro della Finanza

Ferrara, 13 dicembre 2024 - Nove tonnellate di vongole veraci sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività svolte a tutela del distretto di pesca del Nord Adriatico, che ricomprende la cosiddetta Sacca di Goro.

In particolare, nel corso di due distinti interventi eseguiti dai finanzieri del Gruppo Ferrara e della Tenenza di Comacchio sono stati controllati due furgoni provenienti dal Portogallo e condotti da cittadini di origine straniera. All’interno dei mezzi sono stati rinvenuti complessivamente nove tonnellate di vongole veraci, per un valore sul mercato di circa 100mila euro, che oltre a essere stipate in maniera irregolare risultavano prive dei documenti necessari per la tracciabilità della loro provenienza.

Tali indicazioni, che l’Unione Europa ha reso obbligatorie, mirano a tutelare la salute dei cittadini che devono poter disporre di tutte le informazioni utili a scongiurare il rischio di consumare generi alimentari non trattati nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

Al termine delle operazioni ispettive, svolte anche con l’ausilio di funzionari della competente Ausl, l’ingente carico è stato sequestrato e avviato alla distruzione. Ai due conducenti dei veicoli sono state anche comminate le relative sanzioni amministrative.