Week end con le birre artigianali. Otto imprese fanno squadra: "Così valorizziamo il prodotto"

Dal 30 maggio al 2 giugno il Collettivo Birre Artigianali Ferraresi propone il primo evento diffuso nel territorio della provincia ferrarese: le otto aziende coinvolte, per lo più birrifici, offriranno degustazioni, attività di esplorazione del territorio, visite guidate, grigliate e tanto altro. Sarà l’occasione per festeggiare la nascita del collettivo, conoscere meglio una ad una le aziende che ne fanno parte e scoprire la natura e i paesaggi che la provincia di Ferrara offre. Il Collettivo Birre Artigianali Ferraresi è costituito da otto imprese unite da una visione comune: sostenere e promuovere la birra artigianale e locale, autentica, indipendente, fuori dai circuiti industriali. Si tratta di Azienda Agricola Fabbri’s, Biren Birrificio Renazzese, Brew Lab Sant’Apollinare, Bunden Brau, Comacchio Experience, Liquida Birrificio Indipendente, Lost Road Beer Company e Società Agricola Corte Frazza. Il tutto è promosso da Cna Ferrara e da Birra Nostra, brand che si occupa della promozione e valorizzazione delle birre artigianali italiane. L’evento diffuso, che toccherà quindi tutte le otto aziende coinvolte dal 30 maggio al 2 giugno (prenotazioni contattando direttamente le imprese sui propri canali social), si propone di affiancare alla degustazione della birra artigianale anche il buon cibo ferrarese e le meraviglie paesaggistiche del territorio circostante.

"Questa è l’occasione per valorizzare il circuito delle birre artigianali attraverso una rete di imprese distribuite in tutta la provincia – spiega Linda Veronese di Cna Ferrara –, i birrifici sono dislocati in aree di interesse turistico, il che permetterà ai visitatori di gustarsi una buona birra ed al tempo stesso apprezzare tutto ciò che c’è intorno". Promotrice dell’evento è l’associazione Birra Nostra, presieduta da Luca Grandi: "Nel 2007 avevamo in Italia 250 birrifici, oggi sono 1300, ed il turismo birrario sta prendendo molto piede. Abbiamo pensato di ideare quattro itinerari da affiancare ad ogni birrificio per poterli poi legare assieme, partendo da Stellata di Bondeno ed arrivando fino a Comacchio". Il presidente di Cna Davide Bellotti apprezza particolarmente l’iniziativa: "Essere diversi ma avere un obiettivo comune è una grande forza su cui giocare le nostre carte – le sue parole –, Ferrara offre tantissimi prodotti sia nel commercio che nel turismo. Questa è un’iniziativa esemplare, che unisce questi due elementi fondamentali e dimostra quanto i privati entrino a pieno titolo nella promozione del nostro territorio". "E’ un progetto che indiscutibilmente avrà successo – chiosa Matteo Carion, direttore di Cna –, tanti sono i servizi che si potranno sviluppare anche portando a collaborare il pubblico ed il privato".

Jacopo Cavallini