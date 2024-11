"Ztl modificata . Aiuto al commercio"

A partire dal 1° novembre scorso e sino al 31 marzo del prossimo anno, il Comune di Comacchio ha deciso di adottare in via sperimentale modifiche alla zona a traffico limitato (Ztl) del centro storico della città lagunare. Nello specifico, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, la Ztl sarà aperta e quindi accessibile a tutti i veicoli, mentre dalle 20 alle 14, sempre da lunedì a venerdì, la Zona a traffico limitato sarà attiva. "Abbiamo deciso di adottare questo provvedimento – spiega il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri – per andare incontro ad una richiesta avanzata dai commercianti del centro cittadino. Questa modifica alla zona a traffico limitato in centro storico è stata assunta in via sperimentale e nelle prossime settimane avremo la possibilità di verificare i risultati, e valutare se potrà essere resa definitiva". Da qualche tempo, infatti, i commercianti avevano lanciato la proposta all’amministrazione comunale di una modifica alla Ztl, nella logica di dare un positivo impulso alle attività presenti del centro storico. Una proposta che è stata, dunque, accolta da parte dell’amministrazione comunale.