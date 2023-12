Concerto Amii Stewart a Ferrara, la folla sfida il gelo: ovazione al parco Coletta

Ferrara, 10 dicembre 2023 – Amii Stewart, gli spettatori sfidano il meteo per assistere al concerto della star al parco Coletta. Il vicesindaco Lodi: "Performance indimenticabile".

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la magia della musica ha scaldato l’atmosfera al parco Marco Coletta, dove l’altra sera tanti spettatori hanno sfidato la pioggia e il freddo per partecipare al concerto gratuito della star internazionale Amii Stewart. L’evento ha visto la rinomata artista esibirsi in un’indimenticabile performance, dai grandi classici come “Knock on wood” a omaggi all’Italia con una cover di “Un senso” di Vasco Rossi e l’immancabile “Grazie perché”.

L’evento è iniziato con un countdown per accendere ufficialmente le luci del boulevard di viale Cavour, per poi lasciare il palco Amii Stewart che ha conquistato il pubblico con la sua straordinaria voce e la sua presenza scenica coinvolgente. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, la cantante è riuscita a creare un’atmosfera calorosa e coinvolgente, regalando agli spettatori un’esperienza indimenticabile. "Ringrazio chi non si è fatto spaventare dalla pioggia e ha deciso comunque di venire a un concerto che è stato, penso per tutti, straordinario – ha detto il vicesindaco Nicola Lodi –. Durante quest’anno il meteo è quasi sempre stato dalla nostra parte. Ripenso al concerto di Bruce Springsteen: dopo settimane di pioggia ininterrotta, siamo comunque riusciti a portare a termine il nostro impegno, oppure all’inaugurazione del parco Giordano Bruno, dove ci è stata ‘regalata’ qualche ora di primavera. Questa volta purtroppo non è stato così, ma con determinazione ci siamo detti ‘the show must go on’, per rispetto dei lavoratori che sono rimasti a montare il palco fino alle 2 di notte e per rispetto della cantante che è venuta nella nostra bellissima città per esibirsi".