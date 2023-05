Springsteen oggi a Ferrara, l’attesa è finita: "Il concerto evento si farà in sicurezza"

Ferrara, 18 maggio 2023 – Il giorno è arrivato. Tutto è pronto, l’ultimo e definitivo check è previsto nelle primissime ore di oggi a palco ultimato. Poi via all’apertura dei cancelli e allo spettacolo del Boss: Bruce Springsteen. "Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo è nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti", premette Claudio Trotta, manager della Barley Arts e storico promoter di Springsteen, ricordando il maltempo che ha messo in ginocchio la nostra regione, con morti e dispersi in Romagna, intere città e paesi sommersi dall’acqua, raffica di eventi rinviati ovunque, compreso il Gp di Imola.

La mappa del concerto di Bruce Springsteen a Ferrara

"Ma Ferrara – riprende Trotta – non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse, gli eventi meteo sono in esaurimento come indicano le previsioni e anche le istituzioni". Peraltro "le unità della Protezione civile di Ferrara sono impegnate nelle zone colpite (un mezzo inviato, ndr ), hanno trasportato materiali a Cesenatico e Forlì, così anche i vigili del fuoco hanno lavorato nelle aree alluvionate: ci tengo a precisarlo – sottolinea – per smentire chi ci accusa di usare risorse pubbliche, cosa totalmente falsa".

LA COMMISSIONE

Ieri alle 14.30, nel cuore del parco urbano, si è riunita la commissione provinciale presieduta dalla Prefettura con i vertici di Comune, forze dell’ordine, Polizia locale, vigili del fuoco, 118 e maestranze. Verifiche tecniche all’intera macchina organizzativa del concerto-evento che ospiterà 50mila fan: prato, palco, sicurezza, aree di accoglienza. Nessun parere è arrivato ieri, tutto slitterà a questa mattina quando il cantiere sarà ultimato, la Commissione poi si riaggiornerà per la verifica definitiva. Un doppio incontro (ieri e oggi) che era già preventivato da tempo da Prefettura e organizzatori. Per quanto riguarda il manto del parco, le idrovore hanno lavorato anche tutta la notte scorsa per asciugarlo e renderlo agibile. "Quando apriremo le porte – aggiunge Trotta –, saremo tranquilli che tutto si svolgerà regolarmente e nella massima sicurezza".

DISAGI

Restano i problemi alla viabilità, in particolare per chi proviene dalla A14. "Ma dell’autostrada – riprende il manager – sono chiusi soltanto alcuni tratti, sotto costante monitoraggio, e in alternativa si può usare l’Adriatica. Gli aeroporti sono aperti, i treni speciali che come Barley Arts abbiamo organizzato con Trenitalia sono tutti confermati". In città – dove la viabilità interna subirà enormi variazioni, vedi grafico – i parcheggi sono praticamente tutti sold out, resta qualche posto in quelli gestiti da Ferrara Tua. Intanto dalle forze dell’ordine è stata richiesta l’emissione di una ordinanza antibagarinaggio. "Sono convinto – chiude Trotta – che sarà una giornata memorabile".