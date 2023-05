Alluvione in Emilia Romagna: tre morti, dispersi e migliaia di evacuati. Ancora esondazioni, a Bologna crolla una casa: due estratti vivi. La diretta del 17 maggio

Rottura dell’argine dell’Idice dopo il ponte de La Motta. E il torrente Ravone è a rischio esondazione. “Salire al primo piano in via Montenero, via del Chiù, via della Ghisiliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone per rischio esondazione. Non recarsi nelle cantine e nei negozi”, è il messaggio d'allarme diffuso dal Comune di Bologna poco fa.

8:12

Il Comune di Bologna: “Salire ai piani alti”