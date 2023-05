Diretta maltempo oggi a Rimini: a Riccione salvati due disabili rimasti bloccati dall’acqua

Rimini, 16 maggio 2023 - Tanto tuonò che infine piovve. A volontà, tanto da inondare le città del Riminese. Sono solo poche ore che nella provincia di Rimini si è abbattuto con più forza il ciclone tanto preventivato quanto temuto. Ma non si è mai preparati al peggio e la situazione, con il passare dei minuti e la pioggia torrenziale che non accenna a diminuire, si avvia verso un progressivo peggioramento. Tanto da richiedere un vertice straordinario in Prefettura, con incontro fissato alle 13.

QUI RIMINI

Nel capoluogo la situazione è, secondo gli ultimi aggiornamenti, la più confortante. "Tutte le squadre di protezione civile sono allertate e stanno monitorando i punti più critici. Si segnala qualche guado non agibile nell'entroterra, ma su cui siamo già intervenuti. In prima mattinata sono stati chiusi gli accessi alla piazza sull'Acqua". Questo il punto dell'assessore alla Protezione civile Juri Magrini. Ed è proprio la piazza sull'Acqua che sta finendo letteralmente sott'acqua, con l'invaso che ha già superato il livello di guardia inondando la prima parte del parco Marecchia. Si registrano inoltre abbondanti perdite dal soffitto del Tribunale di Rimini, con l'acqua che si sta riversando nell'atrio di ingresso. E il torrente Auso è in piena.

QUI RICCIONE

Una situazione atlantidea e più preoccupante invece quella che la macchina dei soccorsi sta registrando a Riccione. Nella Perla Verde tutti i sottopassaggi sono stati chiusi poiché riempiti dall'acqua piovana, mentre i carabinieri della compagnia, insieme alla protezione civile e vigili del fuoco, presenti su tutto il territorio con personale e turni raddoppiati, stanno procedendo a trasferire le persone che si trovano in appartamenti al primo piano delle zone più critiche (viale Verdi, viale La Spezia e viale Michelangelo) ai piani superiori. Sempre a Riccione sono chiusi i ponti di viale San Lorenzo e viale Venezia, mentre le poche auto in strada sono costrette a fendere a fatica l'acqua che ha sommerso le strade e sta raggiungendo anche Riccione Paese.

Intorno a mezzogiorno, in viale La Spezia a Riccione i pompieri sono intervenuti al piano terra di un’abitazione dentro cui si trovavano due persone diversamente abili rimaste bloccate dall’acqua. Per raggiungerle i vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere all’uso dei gommoni, con cui li hanno avvicinati e tratti in salvo dalla piena.

QUI VALMARECCHIA

L'attenzione della macchina dei soccorsi si sta concentrando anche in Valmarecchia. Sul territorio collinare gli attenzionati speciali sono i fiumi, con l’Uso che sta per straripare e il Marecchia fortemente ingrossato, al punto da rompere una briglia in zona ponte Santa Maria Maddalena. Chiuso il ponte.

QUI CATTOLICA

Strade invase da fango e acqua torrenziale anche a Cattolica, dove le strade dopo Gabicce e Colomarone verso la Regina sono state sommerse, con anche il fiume Tavollo che sfiora i propri argini.