Scuole chiuse domani 17 maggio per maltempo. Ecco dove

Bologna, 16 maggio 2023 – Scuole chiuse anche mercoledì 17 maggio a Ravenna nell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina e Cesena. “Visto il protrarsi delle condizioni di allerta grave preannunciate dall’Agenzia regionale di protezione civile, il Comune di Ravenna – si legge nel comunicato – ha previsto anche per domani la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti”.

Stessa decisione per i Comuni dell’Unione faentina. Nel Comune di Faenza, anche i servizi educativi, i servizi pre e doposcuola, i centri di formazione professionale, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali saranno chiusi. "Per la giornata di domani – scrivono da Faenza - saranno chiusi anche tutti gli impianti sportivi comunali e verranno sospese le attività sportive che si tengono al loro interno. Consigliamo alle altre società sportive, allo stesso modo, di interrompere allenamenti, partite o altre iniziative per la giornata di domani 17 maggio 2023”.

E le ordinanze dei comuni della Romagna sullo stop alle lezioni anche nella giornata di domani mercoledì 17 maggio potrebbe non rimanere isolata.

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo su Emilia Romagna e Marche aveva convinto molti sindaci delle due regioni a chiudere le scuole in via precauzionale anche oggi martedì 16 maggio. Ancora da capire però, su questo versante, cosa succederà nella giornata di domani mercoledì 17 maggio.

Scuole chiuse 17 maggio in Emilia Romagna

Ieri il primo Comune che ha dato lo stop alle lezioni per la giornata odierna è stato quello di Ravenna (che ha fermato anche impianti sportivi e palestre). E lo stop alle lezioni è stato prorogato anche per la giornata di domani a Ravenna, e i Comuni della Romagna Faentina. Anche Cesena dà lo stop alle lezioni per la giornata di domani. “Le scuole nel territorio comunale di Cesena resteranno chiuse anche domani, mercoledì 17 maggio”. Lo ha annunciato il sindaco Enzo Lattuca in diretta Facebook. “Non ci sono le condizioni di sicurezza”. Chiusura molto probabile per le scuole anche nel resto del territorio della provincia di Forlì-Cesena.

Scuole chiuse martedì 16 maggio

Sono rimaste chiuse oggi le scuole a Ravenna, Forlì, Cesena, Riccione e nella Città metropolitana di Bologna. Diversa la situazione nel Modenese: dove in città le scuole oggi sono aperte, mentre nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca i sindaci dell’Unione Terre di Castelli hanno seguito la linea adottata in gran parte dell’Emilia-Romagna con la chiusura dei cancelli.La Regione Emilia Romagna ha inoltre invitato a sospendere le gite in entrata e in uscita dal territorio e a lavorare in smart working.

Scuole chiuse nelle Marche martedì 16 maggio

Anche Pesaro e Fano hanno adottato la linea dello stop alle lezioni per oggi martedì 16 maggio.

Per entrambe le Regioni resta di capire cosa succederà domani