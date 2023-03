'L'arte della moda' in mostra a Forlì: orari, biglietti e visite guidate

La grande mostra 'L'arte della moda' al San Domenico di Forlì

Forlì 17 marzo 2023 - La grande mostra L’arte della moda rimarrà visitabile al San Domenico fino al 2 luglio dal lunedì al venerdì in orario 9.30-19 e sabato, domenica, giorni festivi in orario 9.30-20 (la biglietteria chiude un’ora prima).

Artisti in mostra

Tintoretto, William Hamilton, George Romney, Francesco Hayez, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, James Tissot, Giovanni Boldini, Vittorio Corcos, Henry Matisse, Giacomo Balla, Piet Mondrian, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico insieme con Charles Frederick Worth, Ventura, Mariano Fortuny, Paul Poiret, Coco Chanel, Germana Marucelli, Valentino, Giorgio Armani, John Galliano per Dior, Gucci, Tom Ford, Cristobal Balenciaga: sono soltanto alcuni dei 100 artisti e dei 50 stilisti e couturier protagonisti di L’arte della moda.

Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, l’esposizione è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Il periodo preso in considerazione attraversa tre secoli: dall’Ancien Régime al secondo Novecento.

Un racconto unico

Un percorso espositivo di confronti che comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei. L’esposizione forlivese, la prima del suo genere, somiglia a un vero e proprio kolossal.

Le opere, che a partire dal Settecento attraversano la Rivoluzione francese, il Romanticismo, la Macchia, l’Impressionismo, il Simbolismo e tutte le Avanguardie novecentesche sino ad oggi, identificano un rapporto tra arte e moda dove l’arte rispecchia, crea e si fa moda e la moda appartiene definitivamente alle arti.

La moda dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai grandi artisti. L’abito che modella, nasconde, dissimula e promette il corpo. L’abito come segno di potere, di ricchezza, di riconoscimento, di protesta. Come cifra distintiva di uno stato sociale o identificativa di una generazione. La moda come opera e comportamento. L’arte come racconto e come sentimento del tempo

Tra le opere esposte Ritratto dell’avvocato Carlo Manna (1907) di Umberto Boccioni, Ritratto di Emiliana Concha de Ossa (1888) di Giovanni Boldini, Grande composizione A con nero, rosso, grigio giallo e blu (1919) di Piet Mondrian, Donna e anemoni (1920-1921) di Henry Matisse, accanto al Panciotto di Marinetti (1923 – 1924) di Fortunato Depero, la Camicia Orlando (A/I 2001-02) di Gianfranco Ferré, il Delphos in seta con sopravveste in velluto (1920 circa) di Mariano Fortuny in dialogo con una Kore di tipo Eleusi della fine del II secolo e l’Abito da giorno “Linea Assira” (1961) di Germana Marucelli e un abito da sera inedito di Elsa Schiaparelli.

Tutte le informazioni utili

Il costo del biglietto intero è di 14 euro, ridotto a 12 per gruppi superiori alle 15 unità, minori di 18 e maggiori di 65 anni, studenti universitari con tesserino. Pagano solo 5 euro i bambini dai 6 ai 14 anni. Tra le convenzioni c’è uno speciale ‘biglietto famiglia’ valido per l'ingresso di due adulti e fino a tre minori (fino ai 14 anni) al costo di 28 euro. Il biglietto, invece, è gratis per bambini fino ai 6 anni, un accompagnatore per ogni gruppo, disabili con accompagnatore, due accompagnatori per scolaresca, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino, tesserati Icom.

Sono possibili diverse formule per le visite guidate: per i gruppi 85 euro oltre al costo del biglietto, per le visite in lingua 110 euro più biglietto, visite ad aggregazione libera e per famiglie 5 euro più biglietto. Le visite guidate ad aggregazione libera si terranno a partire dal 6 aprile tutti i giovedì alle ore 16.20. Le visite guidate per famiglie si terranno domenica 16 e 23 aprile e domenica 21 maggio,

alle ore 10.

Per informazioni: 0543.36217, [email protected]