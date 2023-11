Iginio Massari a Forlì, in centinaia per lo show cooking al mercato

Forlì, 11 novembre 2023 - Bagno di folla per Iginio Massari questo pomeriggio al mercato di piazza Cavour a Forlì. Il re dell’alta pasticceria ha dato luogo a un interessante show cooking di fronte a un pubblico di diverse centinaia di persone di ogni età.

Tanti i bambini, ansiosi di gustare il maritozzo promesso in chiusura di dimostrazione, affiancati da genitori e nonni. Prima della golosa merenda è andata in scena la preparazione di una millesfoglie all’italiana e di una torta foresta nera.

Affiancato dal collega bolognese Gino Fabbri, Massari ha intrattenuto gli intervenuti con consigli e aneddoti gustosi, sottoponendosi anche alle domande dei più piccoli.

Tra loro la giovanissima Nati che, con l’interrogativo più divertente - “si possono mangiare queste torte?” -, ha strappato le risate dei presenti inteneriti conquistando altresì il maestro che, divertito, le ha donato l’ambito cappello da pasticcere.

In chiusura lunghe file per i selfie e per la distribuzione degli attesi maritozzi, apprezzatissimi.

L’appuntamento è stato organizzato dal Comune di Forlì, rappresentato dal sindaco Gianluca Zattini, in collaborazione con Gp studios.