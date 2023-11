Una città a misura di bambini. Hai 6 anni? Ecco la guida turistica

Forlì, 10 novembre 2023 - Immaginare una città che sia anche a misura dei più piccoli e fornire a docenti e genitori uno strumento che li aiuti ad accompagnarli nella scoperta dei luoghi e dei monumenti cittadini più significativi: questi i propositi che gli ideatori e i curatori della guida turistica per bambini hanno perseguito nella realizzazione di ’Scopri Forlì, un volo nella storia’.

Un progetto promosso dall’Assessorato al turismo del Comune, la cui realizzazione è stata affidata alla ditta Mediamix, in collaborazione con l’Unità Eventi e Turismo e il supporto delle Unità Musei e Biblioteca del Servizio Cultura. Il testo, distribuito negli Istituiti comprensivi e nelle scuole primarie della città, è pensato per ragazzi in una fascia di età che va dai sei agli undici anni ed è la prima guida turistica di Forlì destinata ai bambini. Con tre itinerari proposti e cioè ’Monumenti, Arte, Aneddoti’, ’Passeggiando tra la storia’ e ’Rocche, Porte e Murales’, il testo, con una grafica e testi semplici e accattivanti presenta monumenti, palazzi e luoghi significativi con l’aiuto di giochi, aneddoti e illustrazioni colorate.

A fare da Ciceroni immaginari ci sono Giorgina Craufurd Saffi, Icaro e il Drago di San Mercuriale. E non mancano le storie legate alla cultura locale, come quella della Madonna del Fuoco con la tradizionale ricetta della piadina, o della strega Diamantina, la guaritrice che, nel 1600, fu accusata di stregoneria.

Fino alla proposta di una passeggiata verso il glicine centenario di via delle Torri. "Abbiamo investito molto sul turismo e stampate diverse guide, anche tascabili - spiega l’assessora Andrea Cintorino -. Con questa, abbiamo voluto colmare un vuoto che c’era a beneficio dei più piccoli e abbiamo voluto fare loro un regalo, realizzando qualcosa di più immediata fruizione. Ne è merso un lavoro eccellente, al di sopra delle aspettative. Sarà uno strumento per accompagnarli, assieme a genitori e docenti, alla scoperta della nostra amata città".

Secondo Paola Casara, assessora alle Politiche educative "la guida costituirà uno spunto per gli insegnanti da utilizzare nel corso delle lezioni. Inoltre, costituisce un ritorno al mezzo cartaceo che si affiancherà anche alla versione digitale". La guida, oltre che nelle scuole, sarà distribuita nelle biblioteche comunali e presso l’Ufficio per il turismo. A partire dalla prossima settimana, sarà fruibile anche in versione e-book sul sito www.scopriforli.it.