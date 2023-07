A Bertinoro torna la notte del Fricò Royal

di Matteo Bondi

La notte bianca di Bertinoro, il Fricò Royal, torna venerdì ad animare il centro della città con spettacoli in ogni dove. La formula consolidata delle passate edizioni viene arricchita e potenziata nel numero di location e di esibizioni, con concerti, stand-up comedy, dj set, mercatini e tanto altro: più di 20 appuntamenti, che si alterneranno nel cuore del borgo, dalle ore 21 alle 3 di mattina.

Tra le novità di questa edizione, il ritorno dello spazio ex prigioni e della rocca, che ospiterà per l’occasione anche un’iniziativa dedicata alla poesia, a cura dell’Atelier delle Arti.

"Fricò Royal – sottolinea la sindaca, Gessica Allegni – guarda in particolare ai giovani e vorremmo che, soprattutto per loro, questo diventasse l’evento clou dell’estate. Per questo abbiamo messo in campo un investimento significativo, per rafforzare ulteriormente l’appuntamento, che quest’anno più che mai si caratterizza per la ricchezza e la varietà del programma, che mette insieme animazione, spettacolo e anche cultura, come dimostra il coinvolgimento del Museo Interreligioso, che durante la manifestazione sarà eccezionalmente aperto. Sono certa che sarà una bellissima serata e desidero ringraziare fin d’ora tutti quelli che hanno dato il loro contributo per realizzarla. Un particolare ringraziamento alle associazioni che gestiranno i punti ristoro in vari luoghi del borgo". La serata del Fricò Royal è organizzato dal Comune di Bertinoro in collaborazione con la Fondazione Entroterre.

"L’edizione 2023 di Fricò Royal – rimarca Claudio Borgianni, presidente di Fondazione Entroterre – è un’edizione in crescita: alle location precedenti si aggiungono tre nuovi spazi, aumenta il numero degli artisti partecipanti, sei in più rispetto all’anno scorso, ma, oltre alla quantità, abbiamo guardato anche alla qualità, con il coinvolgimento di nomi significativi del territorio".

Per agevolare l’accesso al centro storico, nella serata di venerdì dalle ore 19 alle ore 2, ogni 15 minuti, sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi Ospedaletto e Badia fino a Largo Cairoli. Per le vie del borgo ci saranno anche mercatini e punti di animazione.

Ma ecco quale sarà il programma: si parte alle 20 con Roxy Beer in via Mainardi e la Power Marching Band di Bertinoro in piazzetta del Duca alle 20.45. Alle 21 sarà la volta di Dj Mic in piazzetta Teatro e Les e di Desidera ai giardini della rocca. E’ la volta poi de I Molleggiati e dei Madalamarra. E questo è solo l’inizio della manifestazione che prosegue fino alle 3 di notte con MonnaElisa, I Santini, Rastapacho e le sue katame, Supermarket, Zambianchi Trebièn Solfanelli, Stand Up Commando, I Rotattada e così via fino all’ultimo spettacolo in programma il Dj Set Studio 52 ai giardini della rocca. Per informazioni si può contattare l’ufficio turismo allo 0543 469213, oppure consultare il sito www.visitbertinoro.it.