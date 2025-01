A Casa Artusi un corso sul baccalà

Scoprire tutti i segreti per poter preparare un ottimo baccalà, questo è quello che si prefigge il corso pratico di cucina promosso da Casa Artusi e che vede come docente il responsabile della scuola di cucina della stessa struttura, Matteo Milandri. Sono ancora disponibili posti per l’incontro che si terrà il prossimo 4 febbraio dalle 19 alle 22 in via Andrea Costa 27 a Forlimpopoli.

Il baccalà, pesce apprezzato per la versatilità con cui si riescono a preparare numerose ricette dall’antipasto ai secondi, per le occasioni speciali e per tutti i giorni, ingrediente principe di molte ricette della tradizione italiana, sarà dunque l’oggetto di una lezione sul suo utilizzo valorizzandolo secondo la moda di Artusi.

Le ricette che verranno presentate nel corso sono: Baccalà olive taggiasche puntarelle e limone; Tubetti baccalà, patate e cozze; Baccalà dolce forte n° 508. All’inizio del corso i partecipanti riceveranno in omaggio il grembiule di Casa Artusi su tela in stampa romagnola della Stamperia Pascucci e la dispensa con le ricette e gli approfondimenti del corso di cucina, oltre a un piccolo ricettario per prendere appunti durante l’esperienza.

Al termine ogni partecipante conserverà e porterà a casa con sè, in appositi contenitori biodegradabili o vassoi, quanto preparato personalmente durante la lezione. Per informazioni e prenotazioni: casartusi.it.

ma. bo.