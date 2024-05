A Cusercoli due domeniche con la sagra del prugnolo

Torna domenica prossima anche quest’anno a Cusercoli la Sagra del Prugnolo, il pregiato fungo primaverile delle colline romagnole molto apprezzato in cucina. L’evento è da anni organizzato dalla Pro loco Chiusa d’Ercole in collaborazione con il Comune di Civitella, il Gal L’Altra Romagna, l’Unpli di Forlì-Cesena e l’associazione Borghi Autentici.

Diversi i produttori che esporranno i funghi prugnoli che sono arrivati a costare, vista l’altalenante stagione tra caldo eccessivo e brusco calo delle temperature, anche 65 euro al chilogrammo come confermano addetti ai lavori quali Matteo Facciani di ‘Morelli funghi e tartufi’ e Franco Torricelli che, fin dalle prime edizioni, hanno creduto nella potenzialità di questa sagra della valle del Bidente ideata dal compianto Guerrino Bulgarelli.

Per tutta la giornata si terrà mercato ambulante per le vie del centro storico e mercato dell’artigianato, della creatività e dell’ingegno, nel dettaglio dalle ore 8 alle 19 nel piazzale don Luigi Brighi, insieme alla esposizione e vendita dei prodotti agroalimentari, di piante da orto e giardino.

Oltre che per il gusto e per lo shopping, ci sarà spazio anche per la cultura, con le visite guidate gratuite ai giardini pensili del Castello, alla chiesa di San Bonifacio e alle preziose formelle nella sala della meridiana al castello. Sempre alla chiesa del castello mostra di pittura dell’artista forlivese Andrea Mario Bert ‘Le nozze chimiche’, mentre alla sala Botte è allestita la mostra fotografica sul progetto relativo alle panchine giganti (big bench), recentemente inaugurata con successo all’agriturismo Cà Bionda.

In due stand gastronomici sarà possibile degustare in particolare piatti a base, naturalmente, di prugnolo. Dalle 15 musica con i Radio Pop Band. Si replica domenica 19 maggio (informazioni: 339.6040349).

Oscar Bandini