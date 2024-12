A Portico assieme ai presepi ‘Gli Zampognari’ e storytellers

In questi giorni clou per i visitatori della 51ª rassegna ‘Portico il paese di presepi’, anche la Pro loco e le altre organizzazioni culturali e di volontariato del paese hanno organizzato un ricco programma di iniziative collaterali. Oggi dalle 15 in poi concerto dal vivo del duo ‘Gli Zampognari’, mentre domani alle 16.30, si svolgerà un ‘Incontro per imparare a raccontare storie’, Infopoint Portico ‘Ab-braccio’, a cura del Centro Italiano di Storytelling (nella gfoto alcunid egli stiryteller di Portico). In queste giornate sarà aperto lo stand gastronomico in piazza tutti i pomeriggi, a cura del Chiosco San Rocco, mentre grandi e piccoli potranno salire sulla slitta con le ruote trainate dai cavalli.

Prima e dopo gli spettacoli o gli incontri restano ovviamente visitabili i presepi giorno e notte, con ingresso libero, lungo le vie, le strade, gli angoli del paese, attirando anche quest’anno migliaia di visitatori. Particolarmente apprezzati quelli lungo i tre Borghi che portano al ponte della Maestà, i presepi contadini sotto il loggiato dell’ex banca, quelli della mostra ‘Oro e Avvento’ nella Torre Portinari (degli artisti forlivesi Piccioni, Imperi e Ricci) e ‘Il presepe del Cammino’, dedicato al Giubileo nella chiesa parrocchiale.

Quinto Cappelli