A scuola all’estero Boom di scambi culturali

Progetti, viaggi e scambi culturali: la scuola non si fa solo in classe. Le scuole medie ‘Caterina Sforza’ hanno dato il benvenutoa un gruppo di venti studenti tedeschi provenienti da un liceo di Dresda, accompagnati dalle loro insegnanti. L’incontro è stato possibile grazie alla seconda edizione di un progetto di scambio europeo iniziato nel 2023 con lo scopo di stimolare la conoscenza e l’interscambio linguistico e culturaletra gli studenti italiani e quelli tedeschi.

Si è conclusa da pochi giorni, dopo gli incontri preparatori dell’anno scorso, la prima fase del progetto di scambio fra l’Itis ‘Marconi’, l’istituto tecnico industriale statale, e una scuola a nord ovest di Stoccolma. Ospitati dalle famiglie del Marconi, i quindicenni svedesi, insieme ai loro docenti, hanno trascorso una settimana fra aule e laboratori all’interno della scuola, partecipando attivamente, in lingua inglese, ai momenti formativi predisposti da docenti e studenti. Non sono mancati, a corollario della visita, uscite sul territorio forlivese ed anche un viaggio culturale a Venezia.

Anche quest’anno il Liceo Morgagni di Forlì, alla sua terza esperienza di internazionalizzazione Erasmus+, ha accolto i partners di ben 3 scuole europee (il Lyceé Dumont D’Urville di Toulon, il Pius Gymnasium di Aquisgrana e l’Istituto Gabrielities di Barcellona) per un totale di 80 studenti fra italiani e stranieri e una decina di docenti.

Come facilitare l’accesso ai farmaci oncologici ai pazienti che abitano lontano dalle strutture ospedaliere o in aree poco fornite dai trasporti pubblici? È uno dei tanti problemi che i sistemi sanitari si trovano a gestire e che l’Intelligenza Artificiale potrebbe aiutare a risolvere. Ne sono convinti anche i 100 liceali delle quinte classi del Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì che si sono sfidati a suon di idee in un divertente hackathon alla Fabbrica delle Candele. Gli hackathon sono una prova su base collaborativa durante la quale gruppi si sfidano sviluppando progetti e idee per raggiungere uno scopo ben definito. La squadra vincitrice (i nomi saranno presentati a gennaio) potrà partecipare, nel luglio 2025, a una Summer School di una settimana presso l’azienda Gradiant a Vigo, in Spagna.