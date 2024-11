"A settembre rimane ben poco"

"Abito in viale Spazzoli all’altezza del Conad, in una singola all’interno di una casa con altri tre coinquilini, abbastanza lontano dal Campus ma in 20 minuti circa ci si arriva a piedi. Ho trovato questa stanza

– spiega Elisa Ceruti, 24enne di Cremona, studentessa magistrale di International Political Economy – cercando sui social, è stato abbastanza complicato perché ho iniziato a cercare da settembre 2023 in un periodo in cui già molte stanze sono affittate e rimane ben poco". Elisa conclude poi con una riflessione sulla situazione immobiliare a Forlì: "Negli ultimi credo

che i prezzi si siano leggermente alzati, nonostante ciò, però, sono adeguati in un mercato come quello forlivese che secondo me ha un’offerta troppo elevata rispetto ad una domanda più ridotta"