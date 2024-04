A spasso per Premilcuore con i quadri di Grota: la performance

Un’idea artistica originale, nata dalla collaborazione del pittore di Predappio Alta Franco Garelli, in arte Grota, e dell’amico Marco Mussolini di Castrocaro Terme, ispettore della Polstrada presso la questura di Forlì, amante delle bellezze del nostro Appennino, ha debuttato con successo sabato scorso nel pomeriggio a Premilcuore.

Il pittore Grota ha improvvisato una performance d’artista, liberando 54 quadri realizzati durante il periodo della pandemia, esponendoli sul ponte romano di Giumella, famoso per la sua bellezza architettonica e per essere testimone da secoli della vicina Grotta Urlante, una bellezza naturale di grotte, insenature e acqua proprio da ‘Urlo muto’, il famoso quadro di Munch, col quale ha giocato Grota, ambientandolo col suo stile naif sul fiume Rabbi. Infatti, per l’occasione Grota ha immortalato l’evento, stampando 100 copie celebrative dal titolo ‘Grota alla Grotta Urlante’, numerate e firmate, regalate a curiosi, partecipanti e turisti che si sono fermati a osservare, contemplare e ammirare la bella idea del pittore e dell’amico Mussolini. Grota ha ringraziato anche Andrea Pretolani, proprietario della gualchiera a lato del ponte, dove sono stati esposti altri quadri alle pareti della casa.

L’originale iniziativa artistica e culturale ha dimostrato quanto sia importante promuove le bellezze e le eccellenze storiche, naturali e ambientaliste, attraverso la cultura, per richiamare turisti. Infatti, ai fiumi dell’Appennino delle vallate forlivesi, che attraversano paesi e paesaggi di grande valore storico, architettonico e naturalistico, si possono abbinare eventi di arte e cultura, che vanno ad integrare quelli che già sono organizzati dalle associazioni locali, come le sagre o le feste delle Pro loco o delle amministrazioni comunali, che valorizzano l’enogastronomia e le tradizioni.

Quinto Cappelli