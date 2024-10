Acli, 32° congresso provinciale. Branchetti al timone del circolo

Si è aperta ufficialmente la stagione dei congressi delle Acli che si concluderanno con quello nazionale fissato a Roma dal 30 novembre all’1 dicembre. Nella nuova sede del circolo Acli ‘Il Ponte’ di Meldola, al Loggiato Aldobrandini di piazza Felice Orsini 7, i soci hanno ascoltato le relazioni della presidente uscente Daniela Ravaioli e del presidente provinciale uscente Odo Rocchi, incentrate sulle numerose iniziative realizzate nel triennio sui temi della sanità, del lavoro e dell’ambiente.

Dopo il ricordo dei soci defunti e il ringraziamento per la vicinanza del sindaco e dell’assistente spirituale, sono stati ribaditi concetti fondanti come "il coraggio della pace" e i due pilastri di riferimento per lo stile e l’azione delle Acli: la radicalità del Vangelo e i documenti della dottrina sociale della Chiesa, nonché l’impegno costante sui temi del lavoro, dell’ambiente, della salute e della pace, "per uno sviluppo integrale della persona e la salvaguardia del creato, come recita lo statuto delle Acli". È stato poi designato all’unanimità il nuovo ufficio di presidenza del Circolo così composto: Daniela Ravaioli; Renato Cappelli; Lubiano Montaguti; Samuele Branchetti; Cristina Leoni e Matteo Petrini.

Presidente del Circolo è stato eletto all’unanimità Samuele Branchetti: 43 anni, ingegnere, ricercatore e padre di 3 figli, ha ringraziato sottolineando come "le Acli rappresentino una opportunità di formazione e crescita personale per ciascuno di noi". Delegata al 32° congresso provinciale Acli Forlì-Cesena in calendario proprio oggi alla Rocca delle Caminate, è stata designata Daniela Ravaioli.

