Addio a Diana Morgagni, una delle prime donne in chirurgia

È scomparsa all’età di 70 anni Diana Morgagni (nella foto), chirurga generale dell’ospedale Morgagni-Pierantoni ed ex consigliera comunale. La dottoressa ha cominciato a lavorare al vecchio ospedale Morgagni, per poi passare nella nuova struttura di Vecchiazzano, senza mai abbandonare Forlì. Nel corso degli anni, con la sua esperienza, contribuì a formare molti medici che oggi la ricordano come affetto, tra le quali anche diverse donne: quando aveva intrapreso la carriera di chirurga era una delle poche donne a indossare il camice e da allora fu sempre un punto di riferimento anche in questo senso. Nel 2004, con l’elezione a sindaca di Nadia Masini, si avvicinò alla politica nella veste di consigliera comunale e in municipio restò fino al 2014. In serata è arrivato il cordoglio del Pd: "Lascia un grande vuoto professionale e umano".

Molto attiva nel campo del volontariato, tra le altre cose ha prestato servizio al centro studi ‘Giovanni Donati’ coinvolgendo operatori sanitari, dipendenti o ex dipendenti dell’Ausl in numerose iniziative solidali di vario genere. Dopo la pensione, alla quale si è avvicinata meno di un anno fa, Diana Morgagni è stata colpita dalla malattia che non le ha lasciato scampo. Le esequie si terranno lunedì con partenza alle 14.30 dalla camera mortuaria alla volta della chiesa Schiavonia; sarà sepolta al cimitero di Pievequinta.