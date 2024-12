Addio a Rosanna. Lombardi, docente di arte

Si svolgerà oggi, alle 14.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Predappio, il funerale di Rosanna Lombardi, morta ai 86 anni nella sua abitazione predappiese, dopo un periodo di malattia. La partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale Pierantoni di Forlì è prevista alle 14. Dopo la messa di suffragio, la salma partirà per la cremazione.

Originaria di Santa Lucia, Rosanna Lombardi, che aveva sposato Vanni Proli, rimanendone vedova tre anni fa, lascia il figlio Mario (noto giornalista e storico addetto stampa del Comune di Forlì) con la moglie Michela e i nipoti Davide e Roberto. A Predappio, a Premilcuore e nella valle del Rabbi la professoressa di educazione artistica era molto conosciuta, per aver insegnato per una vita disegno e storia dell’arte nella scuola media di Predappio e Premilcuore.

La prof Lombardi non si limitava ai libri di educazione artistica, ma guidava anche le gite scolastiche nelle città d’arte (Ravenna, Firenze, Mantova, Venezia, Urbino e Roma), "spiegando con vera passione da intenditrice i colori, il bello e tutto ciò che dovevano sapere i suoi allievi come persone affamate di arte". Infatti, il suo insegnamento scolastico, ma anche come donna impegnata nel volontariato delle attività creative e ricreative (in particolare teatro e recite) per i giovani delle parrocchie di San Antonio di Predappio e di Santa Lucia, spaziava da Michelangelo al pittore locale Mastro Lupo. Per tanto tempo ha cercato anche di far conoscere le opere delle chiese del territorio, come animatrice del Gruppo artisti predappiesi.

