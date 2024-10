Addio al dottor Aristide Missiroli. Diede l’avvio alla nascita del Sert

Forlì piange la scomparsa di Aristide Missiroli (foto), medico di medicina generale che ha servito la comunità con dedizione per oltre cinquant’anni. Il dottor Missiroli, 77 anni, è deceduto nella tarda serata di venerdì a Villa Serena, dove era ricoverato.

Durante la sua carriera ha svolto un ruolo centrale nel Nucleo di Cure Primarie 5, guadagnandosi il rispetto e l’affetto di colleghi e pazienti. La dottoressa Colomba Lo Presti lo ricorda con commozione: "Un saluto al mio caro amico e fedele compagno di lavoro, che tanto mi ha ispirato. Ti ricorderemo per sempre". Parole di stima e dolore anche dal dottor Vincenzo Immordino: "Aristide era un grande professionista e una persona di cultura. Lascia un immenso vuoto in tutti noi".

Missiroli non è stato solo un medico attento e preparato, ma anche una figura di rilievo all’interno dell’Ordine dei Medici provinciale. Michele Gaudio, attuale presidente dell’ente professionale, ha voluto sottolineare il suo contributo: "La comunità forlivese perde un elemento di grande valore umano e non solo. È stato un membro attivo dell’Ordine e lo scorso anno era stato premiato per i 50 anni dalla laurea, avvenuta nel 1973". Tra le tante attività in cui si è impegnato, va ricordata la fondazione della Cassa Galeno, un fondo sanitario e assicurativo per medici, di cui è stato direttore dal 2003 fino allo scorso giugno. "Il presidente Antonio Nigro, il consiglio direttivo e tutto lo staff lo ricorda con gratitudine – si legge sul sito internet della mutua – per l’impegno con cui, per tanti anni, si è dedicato alla nostra Cassa".

Il dottor Missiroli si era anche distinto per il suo impegno sociale: negli anni Settanta fu tra i primi a occuparsi della lotta contro la droga, fondando il primo Comitato Antidroga della città e collaborando come medico con il Servizio per le tossicodipendenze. Sul fronte politico, nel 2009 si schierò al fianco dell’ex sindaco Giorgio Zanniboni nella lista ‘Romagna Riformista Popolare’, sostenendo la candidatura di Roberto Balzani alle elezioni comunali.

La vita di Aristide Missiroli è stata segnata da una tragedia personale: il 4 giugno 2009, suo figlio Luca, di soli 26 anni, perse la vita in un incidente motociclistico a Castiglione di Cervia. In suo ricordo, fu creata la ‘Fondazione Misso’, un’associazione con la missione di favorire il dialogo il mondo degli adulti con quello dei giovani e di promuovere interventi dedicati alla sicurezza stradale. Le esequire di Aristide Missiroli non sono ancora state fissate.

Valentina Paiano