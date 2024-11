Adriano Engelbrecht dialoga con Colonna nel ridotto del Fabbri

Alle 18, nel Ridotto del teatro Fabbri incontro di poesia con il poeta, musicista e attore Adriano Engelbrecht che dialogherà con Marco Colonna. Engelbrecht è nato in Germania ma risiede a Parma. Ha pubblicato numerosi testi tra cui ‘Dittico Gotico’, ‘Lungo la vertebrata costa del cuore’, ‘Tristano’, ‘La piscina probatica’. Due anni fa ha pubblicato la raccolta di poesie ‘La tramontanza’ in cui l’autore ha scelto una forma tra parola, segno visivo e composizione musicale presentandola in teatri, musei, gallerie e festival. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: 0543 26355.