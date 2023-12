’Aforismi e coincidenze’ di Ravaglioli

Questa sera alle 20.45 alla sala Don Bosco (via Ridolfi, 29) si terrà la presentazione del libro ‘Il dipinto che suona. Aforismi e coincidenze’ del professor Quinto Ravaglioli. Dopo essersi cimentato in passato con varie forme di narrazione, dalla poesia ai racconti brevi, l’autore ha approcciato un altro ambito a lui caro, quello degli aforismi coniugato con i disegni mandala. Il libro riporta una scelta di cento aforismi, selezionati tra i 300 scritti da Ravaglioli nell’arco di trent’anni, inseriti all’interno di una narrazione autobiografica; si immagina uno scenario in cui un vecchio professore con problemi di vista, ingaggia una dinamica giornalista per trascrivere le sue opere appuntate a penna. La prefazione è a cura di Mario Proli, che commenta così il testo: "Coincidenze e aforismi: su questi binari corrono le pagine, veloci e intense. Ad accomunare i due temi, il ‘caso non causale’ e le massime che sintetizzano riflessioni, è la radice antica che conduce a Omero e a Ippocrate. Coincidenze e aforismi sono le facce della medaglia letteraria coniata dall’autore con capacità, preparazione e grande forza creativa".

Nel corso della presentazione interverranno, oltre a Mario Proli, anche Gigi Mattarelli, editore del volume e Fiorenzo Focaccia allieterà la serata con testi e musica di Quinto Ravaglioli.