Aggiustatore meccanico per impianti industriali

Azienda di Bertinoro cerca un aggiustatore/trice meccanico/a di supporto alla squadra di manutenzione meccanica di impianti industriali. E’ richiesta una minima conoscenza in ambito meccanico, ad esempio nella saldatura o nella carpenteria leggera. Sono previste trasferte giornaliere in ambito provinciale e regionale e per questo è richiesto il possesso della patente di guida di tipo B e del mezzo proprio, anche se le trasferte prevederanno l’uso di mezzo aziendale. E’ inoltre preferibile essere in possesso di patentino per l’utilizzo dei carrelli elevatori.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, con orario a tempo pieno.

Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (visitabile al link https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 10 maggio. Bisognerà quindi cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e poi seguire le istruzioni riportate.