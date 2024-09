Aïghetta Quartett show. Tra classica e world music

Nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità, alle 21 andrà in scena il concerto dell’Aïghetta Quartett. Questo prestigioso ensemble, formato da François Szonyi, Alexandre Del Fa, Philippe Loli e Olivier Fautrat, presenterà il programma ‘Dal Classico alla World Music’, un viaggio attraverso le sonorità della chitarra, strumento al centro della loro arte. L’evento si inserisce all’interno della rassegna Forlì Grande Musica, parte del 24° Emilia-Romagna Festival.

L’Aïghetta Quartett, nato a Montecarlo nel 1979, da oltre quarant’anni porta la propria musica in tournée in Francia, Germania, Inghilterra Italia e Ungheria, con la partecipazione a numerosi programmi televisivi e radiofonici. Celebre per la capacità di esplorare con intelligenza e originalità diversi generi, il gruppo è stato definito ‘il canto di un uccello a quattro teste’ da Anthony Burgess, autore della colonna sonora di ‘Arancia Meccanica’, rimasto affascinato dalla perfetta armonia dei quattro chitarristi. Anche K. Bennert nell’aprile del 1989 diede una definizione lusinghiera dell’ensemble: "Quattro virtuosi di grande valore, eredi della scuola di Segovia, quattro individualità dotate di un grandissimo spirito di coesione, che hanno dichiarato guerra alle frontiere naturali della chitarra".

Il concerto si annuncia un’occasione unica per ascoltare brani che spaziano da composizioni classiche a melodie della world music, combinando repertori apparentemente lontani in un insieme armonico e innovativo. Il programma include capolavori come il ‘Quartetto per quattro chitarre’ di Ferdinando Carulli, l’’Ouverture del Barbiere di Siviglia’ di Rossini (arrangiata da Philippe Loli), brani di Kurt Weill e Georges Bizet, oltre a composizioni originali di Loli e Fautrat. Il quartetto ha consolidato la propria fama internazionale con l’interpretazione del ‘Concerto Andaluso’ di Joaquin Rodrigo, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Da quel momento, la loro carriera è stata costellata di tournée in Europa e partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici. Con una discografia di rilievo, tra cui spicca un omaggio a Bill Evans insieme al chitarrista jazz John McLaughlin. La serata sarà un’esperienza musicale unica, dove la raffinatezza tecnica e la sintonia dei quattro musicisti daranno vita a momenti di grande poesia sonora.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, e non è prevista prenotazione.