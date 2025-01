"Al pomeriggio non apro l’attività"

"Sono 25 anni che sono qui con la mia attività e ho vissuto tutta la trasformazione della via con tante persone immigrate che sono venute ad abitare nella zona". Patrizia Liverani è la titolare della storica sartoria di via Cantoni, oltre che artista e gallerista. "Molti negozi hanno chiuso, mentre altri sono stati sostituiti da attività etniche. Sono da anni che non apro il pomeriggio perché non me la sento di venire in quegli orari. Ci sono gruppi di persone per strada e, a volte, sono anche ubriachi. Non verrebbero neanche i clienti, quindi sto chiusa". L’indole da artista l’ha spinta ad attaccare al muro della via un vecchio quadro trovato abbandonato in strada.