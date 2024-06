Al Verdi va in scena ’Rent’ ispirato a ‘La Bohème’

Il palco dell’arena del teatro Verdi di Forlimpopoli ospita il primo evento estivo della stagione teatrale che, ormai da un paio di anni, al consueto programma nella storica sala all’interno della rocca, affianca una serie di spettacoli nell’altrettanto suggestiva cornice della corte interna. Questa sera alle 21,15 andrà in scena il musical rock ‘Rent’. La stagione è promossa dall’amministrazione comunale e curata dal Teatro delle Forchette. Scritto e composto da Jonathan Larson e ispirato a ‘La Bohème’ di Giacomo Puccini, ‘Rent’ racconta la storia di un gruppo di giovani artisti e musicisti squattrinati che, nella New York di fine anni Ottanta, tentano di sopravvivere immersi nell’atmosfera bohémien dell’Alphabet City, mentre l’Aids allunga la sua ombra sinistra. Sullo sfondo del disagio economico e sociale, con lo spettro di una malattia che appare senza scampo, i protagonisti della nostra storia cercheranno di trovare ciò per cui vale la pena di lottare e vivere, ricordandosi e ricordandoci che ogni istante va vissuto intensamente. A firmare la regia è Stefano Naldi, le coreografie sono a cura di Laura Cappelli. Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 euro. Informazioni e prenotazioni: 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012 o info@teatrodelleforchette.it.

ma.bo.