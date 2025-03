Al via da domani il campionato italiano dedicato ai cani da caccia alla lepre

E’ in programma a partire da domani e fino a domenica a Galeata il campionato italiano Sips per cani da seguita su lepre organizzato dalla Società italiana Pro segugio ‘L. Zacchetti’ di Forlì-Cesena, dall’Ente nazionale cinofilia italiana, dalla Fci insieme al Comune e alla Pro loco con il sostegno delle aziende Bitrabi, Mister Mix Dog, Massi Gabriele. La manifestazione si svolgerà presso l’area feste di via Castellucci e le prove (fase eliminatoria, semifinali e finali) nei territori gestiti dagli Ambiti territoriali di caccia FO1- FO3 – FO5 e nell’azienda faunistica venatoria ‘Sasseto-Mortano’. Tradizionalmente sono positive le ricadute economiche sul territotrio per le strutture ricettive e della ristorazione.