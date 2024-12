Al via il Consiglio comunale di ragazzi e ragazze

È convocata per domani alle 15 in sala consiliare la prima seduta del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Bertinoro, progetto voluto dall’amministrazione comunale per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita e al governo della comunità. Il consiglio è stato istituito nella seduta del 31 luglio con approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale senior. Negli ultimi giorni, si sono svolte le elezioni nelle 20 classi delle scuole del territorio: quarte e quinte delle elementaria, prime e seconde delle medie. Ogni classe ha eletto un proprio consigliere. La prima seduta, convocata come da regolamento dalla sindaca ‘degli adulti’, vedrà l’elezione del sindaco dei ragazzi e delle ragazze, un momento simbolico e significativo per l’avvio di questo nuovo percorso. Al termine della seduta ai ragazzi sarà offerta una merenda dall’Auser.

"Siamo orgogliosi di dare ufficialmente avvio al Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – commentano la sindaca Gessica Allegni e l’assessore alle politiche giovanili Raffaele Trombini –. Nelle ultime settimane 381 studenti sono andati al voto per scegliere i loro rappresentanti, un esercizio importante per la crescita come cittadini di domani. Ringraziamo gli insegnanti che li accompagneranno in questo percorso e l’Istituto Comprensivo di Bertinoro per la preziosa collaborazione".

Matteo Bondi