Al via un corso di recitazione per bambini

L’attrice forlivese Eleonora Rossi ha avviato un’interessante serie di corsi teatrali rivolti ai bambini. Ogni classe sarà composta dalle dieci alle quindici persone, e saranno avviati due corsi distinti: uno per i bambini di 4-5 anni (45 minuti di lezione senza genitori, che possono restare per le prime lezioni); uno per i bambini dai 6 ai 10 anni (1 ora e 30 minuti di lezione dalle 16.30 alle 18). Sono a cadenza settimanale, e le iscrizioni sono ancora aperte. I corsi si svolgeranno i mercoledì (da ottobre) presso la Boutique del Movimento in viale II Giugno 2/A, a Forlì. Il gruppo dei più piccoli esplorerà lo spazio scenico giocando a immedesimarsi nei personaggi delle fiabe. Il gruppo dei più grandi, invece, preparerà una presentazione finale per i genitori tratta da ’Il sogno di una notte di mezza estate’ di Shakespeare (in chiave comica). Il costo si aggira sui 50 euro al mese, ma varierà proporzionalmente in base al numero totale di iscritti.

Eleonora Rossi è un’attrice con esperienza internazionale. Si è formata fra Italia, Spagna e Francia, dove ha fatto parte della compagnia teatrale Aigle de Sable, con cui ha lavorato stabilmente come attrice e adattatrice. Parallelamente, ha collaborato con scuole parigine di ogni grado organizzando e conducendo corsi di recitazione.

Per info: ono.rossi@gmail.com, 683.650798.

Alessandro Mambelli