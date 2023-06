Alea, rimozione dei rifiuti "Completa entro lunedì"

Prosegue a ritmo serrato la rimozione dei rifiuti nei punti dedicati da parte di Alea Ambiente: si conta che vengano eliminati totalmente entro il fine settimana. Nel frattempo la società si sta occupando anche di rispristinare i servizi ordinari, ripartiti al 95% nei 13 comuni del comprensorio. La presidente Simona Buda tiene a sottolineare come questo risultato sia "frutto di una collaborazione con imprese private e con società specializzate di altre parti d’Italia, grazie alle quali abbiamo messo in campo 60 mezzi operativi". Per la società non è sempe stato semplice raggiungere le zone alluvionate in cui operare, come per esempio i centri delle vallate, a causa dell’interruzione della viabilità per le numerose frane.

Da lunedì quindi verranno svuotati i punti di raccolta individuati insieme alle forze dell’ordine, all’amministrazione comunale e alla protezione civile. Rimarrà solamente il sito primario, che si trova nell’area industriale della città ed è accessibile solamente dai mezzi Alea autorizzati. A livello di numeri, si parla di 20 tonnellate di rifiuti straordinari che sono stati raccolti, di cui 4 mila sono già stati portati all’impianto di Sogliano Ambiente e agli altri impianti attivati. "Continueremo ad essere a disposizione di tutti i cittadini alluvionati fino a quando sarà necessario" specifica Buda.

Nei quartieri maggiormente colpiti (Romiti, Cava e San Benedetto) Alea si sta ora occupando dei rifiuti raccolti dai cittadini che pian piano stanno facendo ritorno nelle loro abitazioni, prendendo in carico le richieste dei residenti e verificando sul luogo. I cittadini di tutti i comuni sono invitati d’ora in avanti a fare richiesta specifica di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. Per le prossime settimane avverrà gratuitamente solo nelle aree più interessate dall’alluvione.