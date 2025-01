Allegni, l’ora delle dimissioni. A Bertinoro commissario ed elezioni

Gessica Allegni ha rassegnato ieri pomeriggio le dimissioni dalla carica di sindaco del Comune di Bertinoro. Agli inizi di dicembre è stata nominata dal presidente della Regione, Michele de Pascale, assessore con le deleghe a cultura, parchi e pari opportunità. Ci si è interrogati così se le due cariche fossero e meno compatibili, tanto da dover richiedere un parere al Ministero dell’Interno per dirimere la questione. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il 23 dicembre, lei stessa aveva comunque annunciato di volersi dimettersi anche nel caso che le cariche fossero risultate compatibili.

"Ho formalizzato le dimissioni, nell’ultimo giorno utile per consentire al Comune di partecipare alla prossima tornata elettorale – spiega direttamente Allegni –, garantendo così il periodo di commissariamento più breve possibile. Sebbene la decisione fosse già maturata nei giorni immediatamente successivi alla nomina, oggi è giunto anche il parere del Ministero dell’Interno. Lascio con profonda emozione un incarico a cui ho dedicato il massimo impegno, al servizio di una comunità che amo profondamente e incondizionatamente. Sono già pienamente coinvolta nel nuovo ruolo, dove metterò tutte le mie energie rappresentando in Regione anche il nostro territorio".

La prima cittadina manterrà la carica per i prossimi venti giorni, poi le dimissioni diverranno effettive. Nei prossimi giorni verrà comunicata la data di convocazione di una conferenza stampa, a cui sarà invitata la cittadinanza. Il Comune andrà poi al voto nella tornata elettorale di primavera: sarà il ministero a decidere la data che sarà fissata fra il 15 aprile il 15 giugno.

Con le dimissioni da sindaca, Allegni decade anche dal ruolo di consigliera e vicepresidente della Provincia. Durante la prossima seduta utile del consiglio provinciale verrà sostituita come consigliera dalla sindaca di Mercato Saraceno, mentre sarà il presidente Enzo Lattuca a definire a chi verrà assegnata la vice presidenza, in accordo con i consiglieri provinciali di maggioranza. La scelta dovrebbe ricadere su un forlivese, come lo era Allegni, quindi uno tra Milena Garavini (sindaca di Forlimpopoli), Daniele Cavallucci (sindaco di Meldola) o Michele Valli (consigliere a Forlì).

Le dimissioni da prima cittadina seguono quelle da segretaria territoriale del Pd forlivese. In questo caso il direttivo e l’assemblea hanno deciso di procedere in tempi rapidi alla definizione del nuovo segretario senza dover passare da un nuovo congresso.