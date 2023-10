All’ExAtr un documetario sulle ex colonie al mare

Il festival diffuso ‘Inno al Perdersi’, promosso da Spazi Indecisi, ospita stasera all’ExAtr la proiezione del documentario ‘Di che colonia sei?’ del regista Riccardo Marchesini. Il documentario indaga su ciò che resta delle vecchie colonie al mare e dei ricordi dei bambini di un tempo, rievocando le estati lontane in Riviera che, nel bene e nel male, hanno segnato la storia di migliaia di persone.

Si tratta della prima proiezione del documentario a Forlì, a cui seguirà un dibattito con il regista e con Paola Russo, Luca Villa e Francesco Piersimoni dell’associazione Il Palloncino Rosso, che ha curato il progetto ‘Storie di colonia’ e promuove attività di rigenerazione di spazi dismessi, con particolare attenzione proprio alle colonie marittime. L’invito a partecipare, da parte dei curatori del festival, è a tutta la cittadinanza, in particolare coloro che hanno appunto trascorso le loro estati in colonia.

ExAtr a Forlì è in piazzetta Savonarola. L’ingresso è a offerta libera. Il festival diffuso ‘Inno al Perdersi’, promosso da Spazi Indecisi, propone una serie di passeggiate, incontri, performance e proiezioni per connettere gli itinerari di In Loco, il Museo Diffuso dell’Abbandono, in una riflessione sul passato, il presente e il futuro del territorio romagnolo (info. su spaziindecisi.it).

Matteo Bondi