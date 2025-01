’Amleto’ in scena stasera al Testori

Alle 21 andrà in scena al teatro Testori lo spettacolo ‘Amleto, in persona’, rivisitazione del celebre dramma shakespeariano a cura del Teatro delle Forchette. Con la riscrittura e la regia di Stefano Naldi, la performance si propone di rileggere la vicenda del giovane principe di Danimarca con uno sguardo nuovo, capace di intrecciare realtà e finzione.

Al centro della narrazione c’è il momento in cui Amleto, per smascherare le trame oscure della corte, utilizza il teatro come mezzo per portare alla luce verità scomode. È da questa intuizione che Naldi sviluppa la sua visione, immaginando Amleto non solo come protagonista, ma anche come regista e autore della propria storia. La scena si trasforma in uno spazio in cui il confine tra rappresentazione e vita reale si dissolve, creando un’esperienza immersiva che mette in discussione lo stesso concetto di realtà.

Gli attori in scena sono stati scelti con cura, non solo per la loro bravura ma anche per le affinità personali con i ruoli che interpretano. Lo spettacolo, che rientra nella quindicesima edizione della rassegna ‘Atto Unico’, sarà preceduto da un’introduzione della psicoterapeuta Michela Neri, che offrirà una chiave di lettura profonda utile a comprendere le dinamiche interiori del dramma.

I biglietti sono disponibili presso il Teatro delle Forchette, in via Vivaldi 22, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18. Il costo è di euro per l’intero e 15 per il ridotto, riservato a over 65, under 25, studenti universitari e soci delle associazioni convenzionate. Per maggiori informazioni: 0543.1713530 - info@teatrodelleforchette.it.