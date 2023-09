"Annotava i lemmi sul pacchetto di sigarette"

"Mio babbo seguiva 24 ore su 24 il suo dizionario con un rapporto quasi affettuoso. Ha sempre detto che era come un terzo figlio". A raccontarlo è Paola, figlia del famoso anglista e lessicografo modiglianese Giuseppe Ragazzini (1923-2004).

Il Comune di Modigliana celebra proprio oggi il centenario della nascita del padre del più celebre dizionario bilingue inglese-italiano, ‘Il Ragazzini’ edizione Zanichelli. E Paola parteciperà col fratello Marco. Il padre sposò nel 1947 Renata Bandini, sua compaesana e si trasferì nel 1958 da Modigliana a Bologna per l’incarico di docente di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di Economia e commercio, dove rimase fino al pensionamento nel 1998. Sempre nel 1958 iniziò la collaborazione con la casa editrice per la prima edizione che uscirà nel 1963.

Paola vive a Modigliana nel suo podere vicino a una strada provinciale massacrata dalle piogge torrenziali dello scorso maggio. "Tra fine anni ’50 e primi ’60 i lavori li faceva in casa – racconta – in una stanza con un lunghissimo tavolone dove si mettevano tante tesserine di carta, ognuna con una voce, in ordine alfabetico. Poi si modificavano, aggiustavano, insomma ci si lavorava. Ogni lettera veniva stesa su un enorme tavolo e lui mi dava un soldino se lo aiutavo a metterle giù in ordine alfabetico". Il padre, per gli amici Pino, nella vita privata non ha mai staccato la spina dalla vita professionale. Un esempio di questo rapporto? "Frequentemente sia che fossimo in famiglia a tavola o a guardare la televisione, se sentiva un neologismo o una frase che gli ricordava qualcosa da aggiungere al dizionario o un lemma nuovo, si appuntava la nota su qualsiasi cosa trovasse a portata di mano". Un classico, spiega Paola "era il pacchetto di sigarette che lui, forte fumatore, aveva sempre con sé. Oppure su pezzettini di carta microscopici o sul quotidiano". Ragazzin itornò a vivere a Modigliana nel 1998 dopo la pensione. "Abbiamo abitato con la mamma stabilmente a Bologna per una quarantina d’anni – conclude Paola – ma quasi tutte le domeniche tornavamo nel borgo natio a trovare i nonni". Oggi alle ore 10 sarà intitolato a Ragazzini lo stradello che collega primaria e scuole medie. Alle 11 incontro per studenti al teatro dei Sozofili con John Johnson, editor, redattore lessicografo e collaboratore per Zanichelli.

Domani dalle 9,30, a teatro, convegno sul lavoro e la vita dell’uomo. Ai saluti del sindaco Jader Dardi e dell’assessore alla Cultura Rosa Grasso e dei figli, seguiranno gli interventi di Lorenzo Enriques, editore e amministratore Zanichelli; Livia Santini, docente di inglese e poetessa; Gabriele Paleari senior lecturer di italiano alla Nottingham Trent University; John Johnson, Paul Bayley e Rose Miller docenti all’Università di Bologna. Concluderanno due ex allievi e amici personali Felice Caracciolo e Silvano Soprani.

Giancarlo Aulizio