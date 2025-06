‘Aperitivo a Colori’ con laboratorio

Mercoledì a Meldola la pizzeria bar La Mandragola propone ‘Aperitivo a Colori’, un laboratorio artistico pensato per adulti, condotto dall’illustratrice meldolese Laura Fuzzi. Tra un sorso di un buon cocktail e due chiacchiere, i partecipanti potranno realizzare un disegno originale su una borsa in stoffa che porteranno a casa come ricordo. L’attività non richiede esperienza precedente né materiali: tutto il necessario sarà fornito dagli organizzatori. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 340.3488537 (Viola).