Apprendista imbianchino per pittura esterna e interna

La ditta G.A.I.D.A. snc di Gambettola (FC), operante nel settore edile per imbiancatura/stuccatura e lavori in cartongesso cerca 1 apprendista imbianchino per lavori di applicazione pittura interna ed esterna, utilizzo di attrezzi come pennello e scala, richiesto assolvimento dell’obbligo scolastico, indispensabile il possesso dell’auto. Si richiede buona volontà, disponibilità e capacità di lavorare in gruppo.

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. L’offerta è valida fino al 15 maggio.

Si offre contratto di apprendistato con

orario a tempo pieno (dalle 8 alle 12 e dalle 12.30 alle 16.30.

