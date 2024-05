Apprendista impiegato con orario part time

Azienda di Castrocaro Terme e Terra del Sole cerca un/una apprendista impiegato/a. La risorsa si occuperà prevalentemente di inserimento dati, ordini, Ddt, e-commerce. Sono richiesti: possesso del diploma di maturità e della patente di guida B, conoscenza dell’inglese a livello B1, ottime competenze informatiche relative all’uso di fogli excel, word, posta elettronica e dimestichezza con e-commerce Amazon. Gradito il possesso di mezzo proprio. E’ indispensabile essere in possesso dei requisiti di età per poter concludere un contratto di apprendistato o essere percettori/trici Naspi. Si offre contratto di apprendistato, con orario part time di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, con possibilità futura di trasformare il contratto a tempo pieno. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 27 maggio, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.