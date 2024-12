Area Sismica: riscoprire i sensi. Ecco Edwards, re del contrabbasso

La musica si unisce alla riscoperta dei sensi nel tradizionale ‘Concerto al buio’ organizzato per domani alle ore 18, da Area Sismica in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Forlì-Cesena. Il pubblico avrà l’opportunità di vivere un’esperienza straordinaria: immergersi completamente nel suono, privati della vista, per ascoltare il virtuosismo di John Edwards, maestro del contrabbasso e figura iconica della scena musicale internazionale. Con oltre trent’anni di carriera, il suo approccio innovativo e l’inesauribile voglia di sperimentare ha ridefinito le possibilità di questo strumento, spingendolo a nuovi confini di timbro, dinamica e intonazione.

Edwards, conosciuto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Evan Parker, Paul Lovens e Mulatu Astatke, ha suonato in tutto il mondo, esibendosi in contesti che spaziano dalla musica improvvisata ai più prestigiosi festival in Europa, Stati Uniti e Nuova Zelanda. Dal 1995 il contrabbassista, con più di 50 registrazioni all’attivo, è considerato un riferimento nella scena musicale londinese, dove si esibisce in circa 200 concerti all’anno. La stagione ad Area Sismica è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Emilia-Romagna Music Commission, Art Bonus, Fondazione Masini, Liceo Musicale ‘Canova’.

Data la particolarità dell’evento, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Forlì-Cesena garantirà la sicurezza dei partecipanti, guidandoli all’interno della sala oscurata. Si consiglia vivamente di arrivare con anticipo e di prenotare tramite l’indirizzo info@areasismica.it, considerata la frequente affluenza e il limite di posti disponibili. L’ingresso, riservato ai soci Arci, ha un costo di 20 euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Area Sismica (www.areasismica.it).

Valentina Paiano