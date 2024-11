Asfalto e caditoie, conclusi lavori stradali a Santa Sofia

Grazie all’attività del Consorzio di Bonifica della Romagna, su mandato del Comune di Santa Sofia, si è appena conclusa l’asfaltatura della strada Spinello-Bucchio e della Tre Fonti-Cornieta. I lavori sono stati realizzati dall’impresa Sear Costruzioni Stradali di Cesena e diretti dal geometra Maurizio Perpignani del Consorzio di Bonifica.

Prosegue inoltre il programma di pulizia delle caditoie stradali per garantire un miglior deflusso dell’acqua piovana nella rete fognaria a Santa Sofia. Questa settimana gli interventi in questione hanno riguardato la frazione di Berleta e, nel capoluogo, il quartiere Rio Sasso (via Rio Sasso, Togliatti, Aldo Moro, Amendola).

o. b.