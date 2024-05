Asfalto nuovo, cambia la viabilità a Meldola per lavori fino a sabato

Dalle ore 18 di oggi a sabato 11 maggio, a Meldola, viene modificata la viabilità per asfaltature che interesseranno via Mazzini (tratto dall’intersezione con via Trieste a quella con via Montanari), via G. Bruno, piazza Garibaldi, via Cavour (tratto dall’intersezione con piazza Garibaldi e la Sp4 via 1° Maggio). Le modifiche temporanee prevedono il divieto di sosta con rimozione forzata, restringimento della carreggiata con istituzione

del senso unico esteso a tutti

i veicoli. Soppressione fermata autobus (direzione valle)

in piazza Garibaldi.

Percorso consigliato in direzione Forlì attraverso piazzale della Pace e via Trieste provenendo da viale della Repubblica e via Menotti.