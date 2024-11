Assemblea Cna: focus democrazia

Un appuntamento organizzato dalla Cna di Forlì-Cesena per continuare le celebrazioni dei propri 70 anni: domattina dalle 9.30 l’appuntamento è all’auditorium San Giacomo per l’assemblea in cui si parlerà di ’Democrazia 5.0. Tra nuove forme e vera sostanza’. Un titolo col quale l’associazione artigiana sottolinea di essere stata "una formidabile palestra di democrazia" nei suoi 70 anni, avendo "assicurato ai suoi associati uno spazio reale di confronto e sintesi e una voce forte verso i decisori pubblici". Il tutto a cavallo tra i numerosi appuntamenti elettorali del 2024 (anche locali, con le amministrative e le regionali) e un 2025 con le assemblee elettive dell’associazione.

Non a caso saranno presenti il sindaco Gian Luca Zattini e il neo governatore Michele de Pascale, alla sua prima uscita pubblica in città: idealmente saranno vicini i due sindaci di Forlì e Ravenna (ormai ex), i due vincitori delle più recenti consultazioni sul territorio. Altri due volti noti sono Marco Damilano e Michela Ponzani, abituati ad analizzare i fenomeni politici. Coordinati da Veronica Bridi, interverranno anche il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti, il direttore provinciale Franco Napolitano e il segretrario nazionale Otello Gregorini.